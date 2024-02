Mouse Logitech bluetooth piccolo e silenziosissimo a meno di 10€

Questo mouse bluetooth di Logitech è comodissimo da portare in giro: senza filo, compatto e soprattutto molto leggero e silenzioso oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 9,90 euro grazie allo sconto del 45% attivo sul prezzo ufficiale.

Mouse Logitech in offerta: silenzioso e compatto

Il mouse di Logitech in questione si contraddistingue per un design compatto e sagomato: ideale per chiunque desideri un dispositivo comodo e affidabile per l’uso quotidiano. La sua forma ambidestra consente un utilizzo sia con la mano destra che sinistra.

La durata e l’affidabilità sono garantite dalla rotella di scorrimento linea per linea e dalla batteria AA inclusa, che offre fino a un anno di autonomia grazie alla modalità intelligente di inattività. Naturalmente, puoi utilizzarlo indistintamente con PC Windows, Mac o laptop: basta avere una porta USB pronta a cui collegare il piccolo dongle bluetooth.

Le dimensioni compatte e il controllo fluido rendono questo mouse perfetto specie per chi lavora in giro: approfitta dello sconto Amazon e pagalo soltanto 9,90 euro. Un prezzo eccezionale da non farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.