 Mouse Logitech G G305 da gaming in sconto flash: solo 41,49€ su Amazon (-45%)
Il mouse Logitech G G305 perfetto per il gaming è in offerta su Amazon quasi a metà prezzo.
PC Hardware Desktop
Logitech G G305 è un mouse wireless ad alte prestazioni specificatamente pensatoe per il gaming. Dal design leggero, 6 pulsanti programmabili e batteria che dura fino a 250 ore, oggi puoiprenderlo su Amazon a soli 41,49 euro invece di 74,99.

Un mouse che non conosce la parola compromesso ed è perfetto per giocare ad altissimi livelli grazie al sensore ottico HERO con una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento di 400 IPS, perfetto soprattutto per i generi più frenetici.

Logitech G G305 Lightspeed Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K Hero, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop - Bianco

41,4974,99€-45%
Si collega tramite la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che assicura una latenza di appena 1 millisecondo, offrendo la stessa reattività di un mouse cablato. Inoltre, c’è il dato dell’autonomia eccezionale: con una sola batteria AA, il mouse può raggiungere fino a 250 ore di utilizzo continuo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni. E il design resta leggero ed ergonomico, con un peso di soli 99 grammi.

A completare il tutto abbiamo ben 6 pulsanti programmabili, completamente personalizzabili tramite il software Logitech G HUB, memoria integrata per salvare le configurazioni direttamente sul mouse e ricevitore nano USB che può essere riposto all’interno del mouse stesso, così che sia facile anche da trasportare.

Approfitta dello sconto Amazon per prenderlo a soli 41,49 euroe cambiare la tua esperienza di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ott 2025
