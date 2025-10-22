Mouse Logitech G G305 da gaming in sconto flash: solo 41,49€ su Amazon (-45%)

Logitech G G305 è un mouse wireless ad alte prestazioni specificatamente pensatoe per il gaming. Dal design leggero, 6 pulsanti programmabili e batteria che dura fino a 250 ore, oggi puoiprenderlo su Amazon a soli 41,49 euro invece di 74,99.

Un mouse che non conosce la parola compromesso ed è perfetto per giocare ad altissimi livelli grazie al sensore ottico HERO con una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento di 400 IPS, perfetto soprattutto per i generi più frenetici.

Si collega tramite la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che assicura una latenza di appena 1 millisecondo, offrendo la stessa reattività di un mouse cablato. Inoltre, c’è il dato dell’autonomia eccezionale: con una sola batteria AA, il mouse può raggiungere fino a 250 ore di utilizzo continuo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni. E il design resta leggero ed ergonomico, con un peso di soli 99 grammi.

A completare il tutto abbiamo ben 6 pulsanti programmabili, completamente personalizzabili tramite il software Logitech G HUB, memoria integrata per salvare le configurazioni direttamente sul mouse e ricevitore nano USB che può essere riposto all’interno del mouse stesso, così che sia facile anche da trasportare.

Approfitta dello sconto Amazon per prenderlo a soli 41,49 euroe cambiare la tua esperienza di gioco.