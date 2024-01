Mouse Logitech M705 Marathon: uno spettacolo a soli 34€

Il Mouse Logitech M705 Marathon è la scelta ideale per chi lavora parecchio davanti al computer. Grazie al suo design ergonomico, avvolge la tua mano per un’usabilità extra confortevole. Grazie alla sua tecnologia wireless sicura puoi lavorare senza fastidiosi fili in totale libertà. Inoltre, la batteria garantisce una durata di circa 3 anni. Acquistalo adesso a soli 34,99 euro, invece di 58,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Mouse Logitech M705 Marathon: forma comoda e sagomata

Da oggi puoi dire addio al fastidioso dolore al polso dopo ore di lavoro davanti al computer facendo punta e clicca. Grazie al Mouse Logitech M705 Marathon, in offerta speciale su Unieuro, ottieni un dispositivo eccellente dalla forma comoda e sagomata. Lo scorrimento iperveloce offre risultati ottimali, grazie anche alle due modalità che ti consentono di alternare velocità e precisione. Inoltre, ha cinque pulsanti che puoi personalizzare al massimo.

Acquistalo subito a soli 34,99 euro, invece di 58,99 euro. Oltre al risparmio Unieuro ti dà anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

