Mouse Logitech MX Anywhere 3 per Mac al prezzo più BASSO DI SEMPRE

Sempre più spesso osserviamo aziende che cercano di sbaragliare la concorrenza entrando in mercati molto fiorenti come il settore informatico, ma ci sono alcuni marchi che restano una certezza. Uno di questi è Logitech e oggi vi consigliamo un mouse davvero incredibile che è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre ovvero 51,99 euro grazie allo sconto del 35% sul prezzo più basso recente (il prezzo di listino è comunque di 103,99 euro).

Mouse Logitech MX Anywhere 3: caratteristiche principali

Si tratta del mouse Logitech MX Anywhere 3 compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. È dotato di tecnologia di scorrimento MagSpeed che consente di scorrere 1000 righe al secondo grazie allo scroller elettromagnetico veloce, preciso e silenzioso. Tra le caratteristiche principali troviamo anche un grande comfort che lo rende versatile e facilmente trasportabile: il design ergonomico con profilo ribassato accoglie la vostra mano e le impugnature laterali in morbido silicone offrono una comodità incredibile.

Il Logitech MX Anywhere 3 presente anche un comodo sensore da 4000 DPI che permette di usare il mouse ovunque, anche sul vetro. La performante batteria, inoltre, garantisce fino a 70 giorni di autonomia e la ricarica rapida USB-C offre tre ore di utilizzo in un solo minuto di carica. Non mancano infine i pulsanti programmabili che ottimizzano il vostro lavoro per Adobe Photoshop, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Microsoft Office e molti altri. La rotellina in acciaio lavorato e le impugnature laterali in silicone aggiungono un tocco elegante a questo mouse dal design compatto ed ergonomico.

Cosa state aspettando? Solo per oggi il mouse Logitech MX Anywhere 3 può essere vostro a soli 51,99 euro su Amazon. Con Prime, inoltre, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.