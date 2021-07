Mouse Logitech MX Master 3: prezzo BOMBA su Amazon

Il mouse wireless Logitech MX Master 3 si trova in offerta su Amazon a 69,99 euro. Lo sconto è del 17% e corrisponde a un risparmio 14 euro rispetto al prezzo di listino. Quest'ultimo ha anche subito un ribasso di circa il 23% rispetto al prezzo solito.

Mouse Logitech MX Master 3: caratteristiche principali

Il Logitech MX Master 3 ha una qualità costruttiva impeccabile, la forma del mouse segue le linee della mano e garantisce un'ergonomia da primo della classe, ai tasti principali si aggiungono ulteriori 2 sulla sinistra, comodi da raggiungere con il pollice. Oltre alla classica scroll wheel inflinita, tipica dei mouse Logitech, troviamo anche una seconda rotella posizionata lateralmente che consente di scorrere menù orizzontali e muoversi all'interno di una timeline, caratteristica interessante per chi si occupa di montaggio video e grafica animata.

La terza versione del MX Master è la soluzione ideale sia per Windows che per Mac OS, alla quale si collega tramite l'apposito ricevitore a 2.4GHz. È compatibile anche con Linux, iPadOS e Android ed è sfrutta la connessione wireless USB-C per connettersi senza alcuna latenza per utilizzare il mouse top di gamma anche in mobilità.

La batteria si ricarica tramite un cavo USB-C e dura circa 70 giorni con una sola carica, collegando il cavo per soltanto un minuto si ha l'autonomia sufficiente per ben 3 ore di utilizzo. Oggi è possibile acquistare il Logitech MX Master 3 in offerta su Amazon a 69,99 euro, con spedizione espressa grazie ad Amazon Prime e consegna senza costi aggiuntivi.