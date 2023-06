Mouse Logitech MX Master 3S: ora in FORTE SCONTO

Solo su Amazon trovi una combo vincente per il tuo risparmio. Acquista subito il Mouse Logitech MX Master 3S a soli 85,49 euro, invece di 134,99 euro. Questo prezzo lo ottieni grazie allo sconto immediato del 30% e all’extra sconto del 10% attivando il Coupon Amazon visibile sulla pagina dell’offerta. Si tratta di un’occasione speciale per aggiudicarti un nuovo alleato per lavoro e tempo libero.

Il suo design innovativo è stato studiato e realizzato non tanto per catturare a un primo sguardo, ma per essere incredibilmente comodo da utilizzare. Infatti, se ci fai caso, la sua forma è perfettamente ergonomica così da avvantaggiare chiunque deve passare molte ore davanti al computer utilizzando il mouse. Un altro dei vantaggi è la possibilità di personalizzare molti tasti così da ottimizzare la produttività personale.

Mouse Logitech MX Master 3S: una vera scoperta

Chi inizia a utilizzare il Mouse Logitech MX Master 3S non se ne vuole più separare. Le alte prestazioni che offre sono uniche. Il sensore ottico garantisce un tracciamento perfetto su qualsiasi superficie, anche sul vetro. I suoi clic sono silenziosi e la doppia connettività – con tecnologia Bluetooth o Wireless – lo rende estremamente universale. Abbinalo fino a tre dispositivi e passa da uno all’altro selezionando un bottone.

Acquistalo ora a soli 85,49 euro, invece di 134,99 euro.

