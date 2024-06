Mouse Logitech MX Master 3S per Mac: su Amazon la DOPPIA PROMOZIONE permette di risparmiare 60€

Gli appassionati di tecnologia e felici possessori di un Mac di Apple oggi hanno un motivo in più per correre su Amazon grazie a una straordinaria offerta. Il celebre mouse Logitech MX Master 3S per Mac, rinomato per la sua precisione e comfort, vede il suo prezzo scendere da 134,99 euro a soli 74,99 euro. Questo significativo calo di prezzo è reso possibile da uno sconto del 33% sul prezzo consigliato e da un ulteriore coupon di 15 euro applicabile al prezzo scontato prima di mettere il prodotto nel carrello.

Caratteristiche del Logitech MX Master 3S per Mac

Il Logitech MX Master 3S oggetto della promozione è un dispositivo di alta gamma progettato specificamente per utenti Mac e compatibile con iPadOS, offrendo una serie di funzionalità avanzate che ne fanno uno strumento indispensabile per chi cerca precisione e produttività.

Il mouse presenta un design ergonomico che si adatta perfettamente alla mano, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato. La sua struttura è progettata per fornire un supporto ottimale, rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro. Grazie allo scorrimento MagSpeed, questo mouse è 90% più veloce, 87% più preciso e ultra silenzioso rispetto alla precedente generazione.

Equipaggiato con un sensore avanzato da 8000 DPI, il MX Master 3S offre una precisione impeccabile su qualsiasi superficie, compreso il vetro. Questo lo rende perfetto per attività che richiedono un controllo dettagliato, come il fotoritocco o il design grafico. La velocità e la precisione del sensore sono regolabili, consentendo agli utenti di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze.

La modalità Multi Mac consente di collegare fino a 3 computer Mac o laptop al mouse senza fili e trasferire senza sforzo testo, immagini e file tra di loro. Il mouse è interamente ricaricabile da USB-C a USB-C, in questo modo potete ottenere un’autonomia fino a 70 giorni con una carica completa e 3 ore di utilizzo con solo una carica rapida di 1 minuto.

L’offerta su Amazon, che abbassa il prezzo del Logitech MX Master 3S per Mac a soli 74,99 euro, rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere uno dei migliori mouse disponibili sul mercato a un prezzo estremamente competitivo. Questo sconto significativo, combinato con l’ulteriore riduzione tramite il coupon, permette un risparmio di ben 60 euro rispetto al prezzo originale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per portare a casa un dispositivo di eccellenza a un prezzo straordinario.