Il Mouse Logitech MX Master 3S è un REGALO a soli 89€ con il Black Friday Amazon

Il Mouse Logitech MX Master 3S è la scelta più amata dai professionisti e oggi è in offerta per te a soli 89€ con il Black Friday Amazon.
Il Mouse Logitech MX Master 3S è la scelta più amata dai professionisti e oggi è in offerta per te a soli 89€ con il Black Friday Amazon.

Il Mouse Logitech MX Master 3S è uno dei prodotti più amati e scelti dai professionisti che passano molte ore davanti al computer. Realizzato per non affaticare la mano e il polso, grazie al suo design ergonomico assicura ore di lavoro senza sforzo e nel più totale comfort. Grazie a questo mouse la tua produttività sarà decisamente migliorata. Acquistalo adesso a soli 89,99 euro!

Questo prezzo così speciale è il risultato della Settimana del Black Friday! Infatti, solitamente questo gioiellino vale di listino circa 130 euro. Un notevole ribasso che dovresti prendere in considerazione se vuoi migliorare notevolmente il tuo rapporto con la produttività. Tra l’altro questo mouse lavora su tutte le superfici, incluso il vetro, grazie al tracciamento avanzato.

Il sensore professionale è veloce e preciso. Inoltre, può essere personalizzato fino a 8000 DPI, in base alle necessità di applicazione. Le prestazioni elevate e lo scorrimento ultraveloce sono fondamentali per una buona riuscita del lavoro e per una produttività fluida, senza intoppi. Essendo Wireless, funziona senza filo. E se la batteria è scarica, potrai usarlo anche mentre è in carica.

Il Mouse Logitech MX Master 3S è compatibile con più dispositivi e sistemi operativi tra cui: Windows, macOS, ChromeOS e Linux. La doppia connettività ti permette di sfruttare la tecnologia Bluetooth diretta o la connessione Wireless tramite il ricevitore USB Logi Bolt da acquistare a parte. Non perdere altro tempo! Acquistalo ora a soli 89,99 euro con il Black Friday di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 nov 2025
Pubblicato il 20 nov 2025