Mouse Logitech Pebble: a 13€ è da comprare subito al Prime Day

Una soluzione compatta alla tua portabilità, estremamente silenziosa per la concentrazione e particolarmente precisa per evitare errori è in offerta speciale su Amazon per il Prime Day. Stiamo parlando del Mouse Logitech Pebble, un vero portento. Oggi è tuo a soli 13,29 euro, invece di 29,99 euro.

Dotato di doppia connettività, puoi decidere di collegarlo con Connettore Wireless, incluso, oppure tramite Bluetooth. Super compatibile con tantissimi dispositivi, lo abbini a Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android e Chromebook. Approfitta adesso del 56% di sconto per avere questo gioiellino.

Mouse Logitech Pebble: l’indispensabile

Se hai poco spazio sulla tua scrivania o cerchi comodità quando sei in viaggio, il Mouse Logitech Pebble è perfetto. Oggi lo trovi a soli 13,29 euro con il Prime Day. Un prezzo decisamente conveniente vista la qualità di questo mouse. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa.

I click e lo scorrimento sono silenziosi, con una riduzione del rumore del 90%. L’ampia rotella assicura una gestione comoda dello scorrimento. Inoltre, i due tasti sono davvero ampi. Il tracciamento è preciso, su quasi tutte le superfici, assicurando un’ottima produttività.

Con una batteria AA ottieni fino a 18 mesi di autonomia. Insomma, devi averlo subito. Acquistalo a soli 13,29 euro, invece di 29,99 euro.