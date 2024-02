Mouse Logitech Pebble 2 al prezzo più basso di sempre: solo 19€

Siete alla ricerca di un mouse semplice, minimale, ma decisamente affidabile ed elegante? Su Amazon è presente un’interessante offerta riguardante il mouse Logitech Pebble 2. Il suo prezzo più basso recente scende del 24% pertanto lo potrete acquistare a 19 euro invece di 24,90 euro. Il prezzo finale è il più basso di sempre!

Mouse Logitech Pebble 2: caratteristiche principali

Il mouse Logitech Pebble 2 presenta un design moderno e incredibilmente sottile rendendolo facile da maneggiare e molto versatile per essere portato in giro ovunque. Questo mouse è caratterizzato da clic e scorrimenti silenziosi che permettono di godere di un’esperienza silenziosa per voi e per chi vi circonda. Avrete quindi la stessa sensazione di clic di qualunque altro mouse, ma con una riduzione del rumore di circa il 90%.

Questo mouse usa il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless su diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e consente di passare da uno all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch. Potete anche personalizzare il pulsante centrale con l’app Logi Options+ per sfruttare al meglio il mouse: in questo modo potete aggiungere scelte rapide per le vostre app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify.

Il mouse wireless offre ore di utilizzo, 2 anni di durata della batteria e la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico per un utilizzo senza problemi. Infine grande interesse anche per l’ambiente poiché le parti in plastica del mouse includono almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo certificata.

