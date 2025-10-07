 Il mouse preferito dai professionisti ora a 49€: Logitech MX Master 2S in super sconto
Finalmente il mouse preferito dai professionisti, il Logitech MX Master 2S, è in offerta a un prezzo accessibile a tutti. In super sconto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon lo acquisti a soli 49,99 euro. Questo mouse professionale costava 119 euro! Quindi parliamo di un risparmio di circa 69 euro.

Questo mouse ha tasti personalizzabili, profilo sagomato per il massimo comfort e un tracciamento preciso. Tutto questo ora costa meno di 50 euro su Amazon. E con Logitech Option+ hai un software per personalizzare l’utilizzo di questo mouse in modo intuitivo e immediato, a seconda dell’uso.

Logitech MX Master 2S: un mouse professionale per tutti

Ora il Mouse Professionale Logitech MX Master 2S è per tutti. Acquistalo subito a soli 49,99 euro! Si risparmia tantissimo con Amazon e le Feste delle Offerte Prime. Goditi un’esperienza di scorrimento ottima. Anche i documenti lunghi non sono più un problema con lo scroller che si adatta alla velocità.

Questo mouse è anche dotato di uno scroller azionato dal pollice per lo scorrimento laterale e da pulsanti avanti/indietro posizionati strategicamente per una navigazione ancora più comoda e immediata. La batteria dura 70 giorni e si ricarica tramite cavo USB-C incluso nella confezione.

Acquista ora questo MX Master 2S a soli 49,99 euro, invece di 119,99 euro. Lo puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero con Amazon.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
7 ott 2025
