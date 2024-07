Mouse+tastiera wireless: set TECKNET a PREZZO STRACCIATO

Con questa offerta a tempo su Amazon, che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, il set di TECKNET che include mouse e tastiera wireless è in forte sconto e raggiunge il suo prezzo minimo storico. Il funzionamento è preciso e silenzioso, con pulsanti personalizzabili e compatibilità totale per i sistemi operativi in circolazione: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e così via. La portata del segnale può raggiungere i 15 metri di distanza.

TECKNET: offerta a tempo sul set con mouse e tastiera wireless

Le due periferiche funzionano con un solo adattatore USB, presente nella confezione. Tra i punti di forza vale la pena segnalare le dimensioni compatte (290x125x21 millimetri e 296 grammi la tastiera, (110x65x30 millimetri e 58 grammi il mouse con profilo simmetrico), così da poterli facilmente trasportare anche nella borsa del laptop, il design ergonomico e l’autonomia molto elevata. L’alimentazione richiede batterie di tipo AAA. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Se stai cercando un set con mouse e tastiera wireless, quello di TECKNET oggi in offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà in promozione) è l’affare giusto da cogliere al volo. Può essere tuo al prezzo di soli 23 euro, grazie allo sconto applicato in automatico che lo porta al minimo storico. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon.

C’è anche la consegna gratuita assicurata entro domani se hai un abbonamento Prime attivo. Puoi anche dare uno sguardo alle oltre 1.800 recensioni pubblicate da chi ha già messo le due periferiche sulla propria scrivania: il voto medio assegnato è eccellente, pari a 4,5 stelle su 5. La garanzia è di ben 36 mesi.