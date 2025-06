Mouse trackball wireless: Logitech ERGO M575S al minimo storico

Logitech ERGO M575S è il mouse trackball wireless progettato per chi trascorre le proprie giornate alla scrivania, per garantire il massimo del comfort con il minimo movimento. Oggi lo trovi in offerta a tempo su Amazon. Grazie al design ergonomico, sviluppato in collaborazione con gli esperti di Logi Ergo Lab, riduce lo sforzo muscolare dell’avambraccio del 25% e migliora la postura durante l’uso quotidiano. Il controllo eseguito tramite il pollice consente azioni fluide e precise senza spostare la mano e i click assicurano un’esperienza silenziosa.

Logitech ERGO M575S: mouse trackball wireless definitivo

È un dispositivo che unisce flessibilità, sostenibilità e produttività. Si collega facilmente via Bluetooth o ricevitore USB (incluso) e vanta fino a 18 mesi di autonomia con una singola batteria AA. Inoltre, l’applicazione Logi Options+ contente di personalizzare i pulsanti e le scorciatoie, per adattarlo alle proprie abitudini e risparmiare tempo con Smart Actions. È realizzato con plastica riciclata certificata post-consumo, una scelta responsabile per l’ambiente. Visita la pagina sull’e-commerce per altre informazioni.

Logitech ERGO M575S è al suo prezzo minimo storico di soli 33 euro su Amazon, grazie allo sconto del 44% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali. La colorazione è Off-White con palla blu, visibile in queste immagini.

Vendita e spedizione sono gestite dalla rete logistica dell’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita per gli abbonati Prime. La periferica è molto apprezzata da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, come dimostra il voto medio pari a 4,5 stelle su 5 assegnato dalle recensioni dei clienti.