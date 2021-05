Mouse Trust Ozaa: su Amazon il prezzo è incredibile!

Siete alla ricerca di un ottimo mouse Bluetooth che sia elegante ed ergonomico? Su Amazon c'è una promozione che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di quella che riguarda il mouse Trust Ozaa che solo per oggi passa da 49,99 euro a 34,99 euro grazie a uno sconto del 30% che equivale a un risparmio di ben 15 euro.

Mouse Trust Ozaa: caratteristiche principali

Il mouse Trust Ozaa è stato progettato all'insegna della comodità. Grazie al formato ergonomico, potrete lavorare tutto il giorno tenendo la mano in posizione comoda. Possiede sei pulsanti in totale, di cui i due principali sono silenziosi, così non disturberete nessuno mentre lavorate. Il mouse è provvisto di rotellina per lo scrolling orizzontale, batteria ricaricabile e portata wireless fino a 10 metri.