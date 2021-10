Mouse Trust Verto Wireless: un toccasana per polso e braccio

Quello che ti proponiamo oggi è un mouse economico, rivolto ai professionisti che trascorrono molte ore al computer. Si tratta del Trust Verto Wireless, un mouse verticale pensato per ridurre drasticamente l’affaticamento, senza rinunciare a confort e semplicità d’uso.

Mouse verticale Trust Verto Wireless: caratteristiche tecniche

Naturalmente, a caratterizzare il mouse è il design verticale. Questo possiede un’inclinazione di 60 gradi che dona alla mano una posizione decisamente più naturale. Così facendo, garantisce una notevole riduzione dell’affaticamento, soprattutto al polso, riducendo il rischio di danni dovuti ad una postura scorretta. Comodo il rivestimento in gomma che fornisce una presa più solida anche in caso di sudorazione della mano. La configurazione è estremamente semplice: trattandosi di un dispositivo plug and play non è necessario installare driver o software di terze parti. Basterà inserire il ricevitore in dotazione in una qualsiasi delle porte USB ed il mouse sarà pronto all’utilizzo. Nel complesso, una periferica piuttosto essenziale, ma che cambia sensibilmente il modo di lavorare

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, il mouse possiede un sensore ottico da 1200DPI. Questi sono regolabili attraverso un tasto dedicato su 3 livelli: 800, 1000 e 1200. Il raggio di esercizio è di 10 metri, il che consente di mantenere una postazione pulita e ordinata, anche lasciando il computer distante dalla scrivania. Buoni i clic destro e sinistro che risultano piuttosto silenziosi oltre che precisi, così come la rotellina abbastanza morbida da ruotare. Ottima l’autonomia delle due batterie AAA che forniscono diversi mesi di utilizzo. Naturalmente è presente uno switch on/off in modo da eliminare il consumo energetico quando non è in utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 27% il Trust Verto Wireless può essere acquistato su Amazon a soli 21,99 euro.