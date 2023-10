Mouse verticale a 9,99 euro: incredibile OCCASIONE su Amazon (-50%)

Hai mai pensato di provare un mouse diverso, uno che potrebbe aiutare a migliorare la tua postura e ridurre il fastidio al polso e al braccio?

Ora puoi farlo a un prezzo incredibile grazie all’occasione bomba su Amazon. Puoi acquistare un mouse verticale a soli 9,99 euro, risparmiando il 50% rispetto al prezzo normale applicando il coupon sconto che trovi in pagina.

Mouse verticale per il massimo comfort

Il Mouse Verticale è progettato pensando alla tua salute e al tuo comfort. La sua forma verticale ti consente di impugnarlo in modo naturale, riducendo lo stress sul polso e sull’avambraccio. Questo è particolarmente utile se trascorri molte ore al computer ogni giorno. Puoi dire addio al fastidio che potresti provare con un mouse tradizionale.

Dotato di un sensore ottico ad alta sensibilità, questo Mouse Verticale offre una risoluzione regolabile da 800 a 3200 DPI, il che significa che puoi adattarlo alle tue esigenze specifiche. Che tu stia lavorando su progetti di grafica dettagliati o semplicemente navigando in rete, questo mouse ti offre il controllo che desideri.

Dotato di cinque tasti, tra cui i pulsanti destro e sinistro, oltre ai tasti per la navigazione “avanti” e “indietro”. Quest’ultimi rendono la navigazione su Internet più comoda che mai. Puoi rapidamente passare da una pagina web all’altra con un semplice clic.

Inoltre, il mouse è dotato di una rotella di scorrimento, perfetta per sfogliare documenti o siti web in modo agevole. E se hai bisogno di cambiare la velocità del puntatore, basta utilizzare il tasto per selezionare i DPI.

Questa è davvero un’opportunità imperdibile per acquistare un mouse verticale di alta qualità a un prezzo imbattibile. Scopri il comfort di un mouse progettato per migliorare la tua postura e ridurre il fastidio al polso e all’avambraccio. Questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettati e acquista il tuo JOYSPOT Mouse Verticale su Amazon oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.