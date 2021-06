Mouse verticale: bastano 10 euro per lavorare meglio

Chi trascorre intere giornate alla scrivania sa bene quanto una postura non corretta o l'infinita ripetizione degli stessi movimenti possa causare fastidi e dolori alle articolazioni, alla schiena, al collo o alle mani. Scegliere un mouse verticale, con un design ergonomico, può almeno in parte risolvere il problema: segnaliamo quello oggi in offerta lampo su Amazon.

Il mouse verticale in offerta lampo su Amazon

Proposto dal marchio EasyULT, si connette tramite il dongle USB fornito in dotazione, interfacciandosi al computer in modalità wireless. È presente una batteria interna ricaricabile con autonomia elevata. La qualità nella rilevazione del movimento è garantita dal sensore ottico con risoluzione regolabile fino a 1.600 dpi. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il mouse verticale è dotato di sei pulsanti e rotella di scorrimento, così da poter disporre di comandi personalizzati a seconda del software impiegato: il browser di navigazione, un editor di documenti, un programma di fotoritocco ecc. Tutto questo al prezzo di soli 10,44 euro: gli interessati non persano tempo, l'offerta lampo dura solo poche ore.