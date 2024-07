Mouse verticale Logitech Lift: un AFFARE da non perdere (-23%)

Quando le giornate alla scrivania ti buttano giù tirati su con il mouse verticale ergonomico Logitech Lift, ottimale per mani destre medio-piccole. Questo dispositivo innovativo è progettato per offrire un comfort eccezionale, consentendoti di lavorare per ore senza affaticare il polso o l’avambraccio.

Attualmente in super sconto del 23% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 62,90 euro, anziché 81,99 euro.

Mouse verticale Logitech Lift: tutti dovrebbero averne uno a questo prezzo

La forma verticale del Logitech Lift è studiata per cambiare la posizione della mano e ridurre lo sforzo, permettendo di riposare la mano in modo naturale. Con un’inclinazione di 57 gradi, il mouse favorisce una postura ergonomica, alleviando la pressione sui polsi e promuovendo un allineamento naturale dell’avambraccio. L’impugnatura morbida e l’appoggio per il pollice aggiungono ulteriore comfort, trasformando ogni movimento in un’esperienza piacevole.

Non è solo la forma a fare la differenza. Logitech Lift è dotato di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, garantendo un accesso immediato alle funzioni principali. I click silenziosi e la SmartWheel, che offre uno scorrimento fluido e preciso, ti permettono di concentrarti sul lavoro senza distrazioni. Ogni dettaglio è stato pensato per migliorare la produttività e il benessere.

Certificato-Ergo, il mouse verticale Logitech Lift è stato progettato e testato in base ai criteri stabiliti dai principali ergonomisti. Questo non solo garantisce una qualità superiore, ma anche la sicurezza che il dispositivo supporta una postura corretta e riduce i rischi di affaticamento.

La versatilità di Logitech Lift si estende anche alla connettività. Puoi collegarti via Bluetooth Low Energy o tramite il ricevitore Logi Bolt USB a una vasta gamma di dispositivi, inclusi Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux. Con una durata della batteria fino a 2 anni, non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente.

Un altro punto di forza è l’attenzione all’ambiente. Le parti in plastica del mouse sono realizzate con plastica riciclata post-consumer certificata, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla sostenibilità ambientale.

Oggi, su Amazon, Logitech Lift è disponibile con uno sconto del 23%. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo comfort e la tua produttività con questo eccezionale mouse ergonomico, oggi al prezzo speciale di soli 62,90 euro.