Mouse verticale Logitech scontato di 40 euro

Quello che vi suggeriamo oggi è un mouse diverso dal solito, di altissimo livello, ma con un’ergonomia pensata per l’utilizzo intenso. Stiamo parlando del Logitech MX Vertical, un dispositivo con doppia modalità di connessione e design verticale indirizzato soprattutto ai professionisti.

Logitech MX Vertical Mouse Wireless: caratteristiche tecniche

Design

Partiamo quindi proprio dal design, fiore all’occhiello di questo mouse. A differenza delle periferiche tradizionali, in questo caso l’impugnatura è verticale. Senza dubbio richiederà qualche ora di utilizzo prima di farci l’abitudine, ma per i professionisti i vantaggi sono davvero interessanti. Questo tipo di impugnatura, infatti, garantisce una posizione naturale della mano che si traduce in un confort maggiore ed una netta riduzione della stanchezza. Lo sforzo muscolare viene ridotto del 10%, mentre il sensore ad alte prestazioni garantisce movimenti più piccoli e fluidi per lavorare con maggiore semplicità. Non a caso il mouse è stato testato in collaborazione con diversi ergonomisti per ottenere la massima efficienza, con il minimo impatto sulle articolazioni.

Connettività

Si tratta di un mouse wireless, caratterizzato da due diverse modalità di connessione. La prima è con il ricevitore Unifying, un dongle USB proprietario di Logitech che permette di collegare più periferiche con un unico adattatore. La seconda è quella Bluetooth, in grado di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente, passando da un PC all’altro con una singola pressione. Ottima la batteria integrata, ricaricabile tramite il cavo incluso USB Type-C che fornisce fino a 4 mesi di utilizzo. Non manca anche una ricarica rapida che permette di avere 3 ore di utilizzo in soli 60 secondi di ricarica. Non manca in ogni caso la possibilità di collegarlo via cavo ed utilizzarlo come un qualsiasi altro mouse wired. Sono presenti 3 tasti aggiuntivi, uno dedicato al cambio dei DPI, e due laterali. Il sensore in oggetto è da ben 4000 dpi, una risoluzione nettamente superiore ai tradizionali mouse da ufficio da 1000 dpi. Una soluzione estremamente efficiente per chi desidera ottimizzare la propria produttività, senza rinunciare alla comodità.

Grazie alle offerte del giorno il mouse è acquistabile a soli 74,99 euro su Amazon con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.