Mouse verticale a 14,99€: l'offerta su Trust Verto

Scegli la colorazione che preferisci e acquista Trust Verto in sconto a soli 14,99 euro. È il mouse verticale cablato con migliaia di recensioni positive e un voto medio pari a 4,5/5 stelle su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo, mettendolo sulla scrivania: diventerà un valido alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione, l’intrattenimento e così via.

Trust Verto, forte sconto sul mouse verticale

Tra le caratteristiche integrate vale la pena citare il sensore da 1.000-1.600 dpi che garantisce una precisione elevata nel rilevare i movimenti, la presenza di un’illuminazione LED elegante e discreta, i sei pulsanti ai quali associare funzioni personalizzate e il cavo da 1,5 metri. Il punto di forza principale è però costituito dal suo design ergonomico, che mantiene il polso in una posizione naturale a 60 gradi, evitando così di generare fatica e stress per la mano e per l’articolazione. Non mancano nemmeno il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma che migliorano l’impugnatura e il comfort. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 14,99 euro, l’offerta sul mouse verticale Trust Verto è da cogliere al volo se si cerca una periferica di questo tipo da mettere sulla scrivania. C’è anche la possibilità di scegliere tra due colorazioni, la spesa non cambia: Bianco e Nero.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Scegliendo di effettuare l’ordine ora arriverà direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo senza dover affrontare costi aggiuntivi per il trasporto.

