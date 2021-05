Mouse verticale Trust a soli 20€: OFFERTA da non perdere

Il mouse verticale di Trust, modello Verto, è in promozione su Amazon a soli 21,99€. Il ribasso del 27% rende il prezzo di listino più conveniente configurandosi come un'ottima possibilità d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Trust Verto: perché optare per un mouse verticale

Quando si parla di mouse si è soliti pensare alla classica forma, ciononostante il mercato ha da poco visto rinascere l'interesse verso i modelli verticali. Adatti a chi passa numerose ore davanti al computer, questi sono ergonomici ai massimi livelli e promettono prestazioni elevate.

Il modello di Trust rientra tra i più ambiti e amati dai consumatori. Anzitutto una sua caratteristica di spicco è che wireless e dunque non richiede nessuna cablatura per funzionare. La connessione con il dispositivo avviene mediante un ricevitore USB dotato di tecnologia Plug&Play ed è semplicissima.

Il design con cui è stato realizzato lo rende ambidestro quindi adatto sia per chi è mancino che per chi utilizza la mano destra. Sul suo corpo sono presenti sei tasti in totale, due di questi sono azionabili con il pollice.

Non sono da sottovalutare l'interruttore di accensione e spegnimento per prolungare la durata della batteria e il pulsante che consente di cambiare i DPI. Questi ultimi possono essere impostati su 800, 1000 o 1200.

Il sensore è di tipo ottico. Mentre la compatibilità è attestata sia su Windows che MacOs.

Il mouse verticale Verto di Trust è acquistabile su Amazon a soli 21,99€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se possiedi un abbonamento attivo a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei (primo ordine) ed effettuate in circa una settimana.

È possibile ampliare il periodo di garanzia contro danni accidentali.