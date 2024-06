Mouse verticale wireless a 15,99€: il doppio sconto Amazon è un'occasione

Vuoi provare la grande innovazione del mouse verticale, ma sei ancora indeciso e non vuoi spendere troppo? Allora approfitta del doppio sconto attivo su Amazon su questo modello Anker che puoi acquistare a soli 15,99 euro invece di 22,49. Per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina prima di aggiungerlo al carrello.

Mouse verticale in offerta: le caratteristiche

Il mouse verticale si chiama così per via del suo design particolare che promuove una posizione del polso e del braccio più naturale, riducendo lo sforzo e migliorando il comfort. Ci vorrà un po’ prima di abituarsi, ma dopo non potrai più farne a meno e scoprirai quanti dolori e tensioni potrai prevenire anche durante lunghe sessioni al PC.

La sensibilità regolabile con tre livelli DPI (800, 1200, 1600) è l’ideale per scegliere quella che più adatta alle tue esigente, per darti sempre un tracciamento fluido e preciso su qualsiasi tipo di superficie. Con i tasti aggiuntivi avanti e indietro hai invece un’ulteriore comodità quando navighi sul web.

Il mouse entra automaticamente in modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria, ma potrai riattivarlo quando vuoi con un tasto. Compatto e leggero, con dimensioni di 120 x 62,8 x 74,8 mm e un peso di soli 96,4 g, è facile da maneggiare e da portare con sé.

Non aspettare per migliorare il tuo comfort quando lavori al PC e acquista il mouse verticale in sconto a soli 15,99 euro invece di 22,49.