Mouse wireless 1600DPI con ricevitore USB e ricaricabile, soli 6€

Un prezzo minimo per questo mouse wireless che ti fa dimenticare i cavi sulla scrivania e lo colleghi a qualsiasi sistema operativo. Comodo e pratico, ti offre l’essenziale per passare ore e ore davanti allo schermo in tutto il comfort. Non ne fare a meno soprattutto se vuoi spendere poco: questo è il minimo! Collegati su Amazon per approfittare del ribasso e farlo tuo a soli 5,91€.

Mouse wireless senza limiti: economico ma ottimo

Anche se lo paghi pochissimo, il mouse wireless di LINK ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno. Il suo design slim lo rende comodo per essere infilato nella borsa del computer e non farne mai a meno. Quindi non solo puoi abbinarlo al tuo computer fisso ma anche a un laptop o notebook se ne hai esigenza.

Si collega ai tuoi prodotti con il suo ricevitore USB che entra immediatamente in funzione. La compatibilità con i vari sistemi operativi è alta così da non creare alcuna problematica.

Per quanto riguarda le sue funzioni, lasciati dire che la periferica ha un design ergonomico e che si adatta perfettamente al palmo della tua mano. Ti offre i 3 classici tasti ossia click destro, click sinistro e rotellina di scorrimento. I DPI sono fissati su 3 livelli, scegli tra 800/1200 /1600 a seconda dei tuoi gusti.

E l’autonomia? Il sistema è completamente ricaricabile e ti assicura svariate sessioni con una sola carica. In confezione ti viene fornito il cavo.

Lo sconto è ora su Amazon

Visto il ribasso in corso del 26%, se sei interessato a questo mouse wireless di LINK non perdere tempo. Collegati al volo in pagina e con appena 5,91€ portalo a casa. In confezione trovi micro ricevitore USB e cavo per la ricarica incluso.

Le spedizioni, invece, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.