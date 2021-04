Un mouse wireless con soli 4 euro: ecco come

Possono bastare 4 euro per far proprio un mouse ergonomico e wireless? Si, ma l’offerta è sufficientemente nascosta da non poter essere notata. Ecco dunque come fare e portarsi così a casa un modello utile in ogni occasione, perfetto per un bambino alle prime armi o valido per un “muletto” da conservare in caso di problemi con la propria dotazione tradizionale.

Per un mouse wireless bastano 4 euro

Il prodotto in questione prevede tre regolazioni DPI per modificare la sensibilità del movimento, click silenzioso, forma ergonomica e rotellina di scorrimento. La connessione wireless a 2,4 GHz è stabile fino a 10 metri di distanza e l’alimentazione è garantita da due batterie AAA (con risparmio energetico garantito dalla sospensione automatica in caso di inattività).

Il mouse INPHIC è disponibile su Amazon per 10,99 euro, ma in realtà la situazione è ben differente. Anzitutto, infatti, è possibile applicare un primo coupon da 1 euro con un semplice click:

Il prezzo scende così da 10,99 a 9,99 euro. Ma non è finita. Se si pone attenzione, infatti, v’è un ulteriore passaggio da completare per abbattere ulteriormente il prezzo:

Per accedere a quest’ultimo sconto occorre semplicemente indicare l’apposito codice coupon “VZ9KMNJ7” durante le fasi di pagamento, ottenendo automaticamente un taglio ulteriore sul prezzo finale, che diventerà pertanto pari a 4 euro.