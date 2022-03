Mouse wireless a 5€, su Amazon è tutto possibile (spedizioni gratis)

Pensare di acquistare un mouse wireless a buon prezzo non è affatto impossibile soprattutto se approfitti di questo modello che è disponibile su Amazon e ti riserva un’esperienza degna di nota. Semplicissimo da utilizzare, ti mette a portata di mano tutto quello di cui bisogno per stare ore e ore al computer senza mai incontrare problemi.

Basta che ti colleghi sulla pagina ufficiale e lo aggiungi al carrello per portartelo a casa con appena €5,11. Un prezzo veramente irrisorio per quello che ti offre visto che ha persino i DPI regolabili.

Con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti, riceverlo non è che questione di giorni.

Mouse wireless che ti stupisce fin dal primo utilizzo: 5 euro e diventa tuo

È semplice così come lo vedi perché punta proprio su questa caratteristica per rendere l’esperienza ergonomica e perfetta per ogni tipo di utente. Già solo guardandolo non ti può che saltare alla vista che non presenta tasti aggiuntivi se non quello dedicato ai DPI in modo che tu possa utilizzarlo sia con la mano destra che con la mano sinistra senza impedimenti.

Per collegarlo al tuo dispositivo preferito in confezione trovi un semplicissimo micro ricevitore USB che ti permette di collegarlo in un secondo e di utilizzarlo fin da subito. Non ha bisogno di alcun installazione per rendere l’esperienza ancora più semplice.

Proprio come ti dicevo, hai tre livelli DPI che puoi personalizzare a tuo piacimento così rendi le ore davanti allo schermo adatte ai compiti che devi realizzare. Il sensore ottico posso al di sotto del mouse, riesce a leggere i movimenti su qualunque superficie non dandoti mai noia

Un’altra caratteristica degna di nota non può che essere la batteria visto che con una semplice pila puoi fare affidamento su mesi e mesi di funzionamento. In più se sei un tipo distratto, sappi che è integrato un sistema di spegnimento automatico che preserva la carica ed evita che l’energia possa andare dispersa senza ragione.

Acquista subito questo mouse wireless semplicissimo ma dall’esperienza fedele su Amazon a soli €5,11. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto grazie ai servizi Prime che te lo fanno arrivare a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.