Mouse wireless a prezzo STREPITOSO: solo 8€

Sei in cerca di un mouse wireless? Oggi è in corso un'offerta lampo su Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 8,77€. Il prezzo di listino viene reso conveniente da un doppio sconto, ricordati di attivare il coupon per pagare ancora di meno.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Mouse wireless semplice e funzionale

Avere un mouse wireless è molto conveniente, soprattutto se questo lo si vuole affiancare a un portatile così da non utilizzare il trackpad. Il modello oggi in offerta è molto basico, ma non per questo non è meritevole di acquisto.

Semplice e lineare, è disponibili in colorazione argento e, per l'appunto, non è dotato di cavi. Al fine di collegarlo al dispositivo principale viene fornito un ricevitore USB. Il prodotto è Plug&Play e ciò significa che è sufficiente collegarlo per iniziare a utilizzarlo a proprio vantaggio.

Il design è abbastanza ergonomico, la struttura in sé e per sé è slim e portatile ai massimi livelli. Sono presenti i due classici tasti funzione (click destro e click sinistro) e la rotellina di scorrimento.

Per quanto riguarda l'autonomia, invece, la batteria integrata consente un utilizzo di 2000 ore totali. Per ricaricarlo è sufficiente collegarlo a un cavo micro USB e il gioco sarà fatto. Il tempo di ricarica si aggira sulle due ore.

E' compatibile con i sistemi Windows e MacOS.

Puoi acquistare questo mouse wireless a soli 8,77€ su Amazon in colorazione argento. Le spedizioni sono rapide e operate in 48 ore per i membri Prime. In alternativa sono gratuite per chi effettua il primo ordine o sceglie i punti di ritiro come modalità di consegna.

Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto, affrettati: si tratta di un'offerta lampo.