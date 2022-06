Mouse wireless? Bluetooth e USB con 3 livelli DPI a 10€ su Amazon

In cerca di un sistema senza fili per la tua scrivania ultra moderno? Allora questo mouse wireless è ciò che ti serve. Completo di tutto ti regala un’esperienza senza fronzoli ma perfetta per un utilizzo quotidiano.

Collegati al volo su Amazon e spunta il coupon per portarlo a casa con soli 10,44€. Non te ne penti perché è perfetto così com’è e poi è compatibile con qualsiasi sistema in circolazione, un vantaggio assoluto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mouse wireless senza pensieri: lo colleghi come vuoi

Grazie alle sue due tecnologie, questo mouse wireless non ha limiti. Infatti oltre a poterlo connettere mediante micro ricevitore USB, puoi sfruttare anche la connessione Bluetooth e non farti problemi. A tal punto ti dico che in confezione trovi in dongle e anche l’adattatore se, ad esempio, hai solo porte Type C a portata di mano. Niente secondi acquisti per te!

Questo modello ha tre livelli DPI regolabili per rendere l’esperienza personalizzata. L’ergonomia è elevata e passi ore e ore davanti allo schermo senza avere dolori o brutte sorprese. In più mi sembra giusto dirti che il sensore ottico è ottimo e legge il segnale pressoché su qualsiasi superficie per non darti seccature.

Visto il design lo utilizzi sia con la mano destra che con la mano sinistra. Non hai tasti aggiuntivi se non quello per regolare i DPI. Altra nota positiva? È ricaricabile e con solo una carica hai fino a 20 giorni di autonomia.

Non lasciartelo scappare, acquista al volo questo splendido mouse wireless su Amazon, spunta il coupon con un click e portalo a casa con soli 10,44€. Le spedizioni, ti ricordo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.