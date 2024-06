Mouse wireless (Bluetooth) a 9,90€: Trust Primo è un affare

Approfitta dello sconto del 34% proposto oggi da Amazon su Trust Primo, il mouse wireless con connettività Bluetooth adatto alla scrivania dell’ufficio e a quella di casa, ma abbastanza compatto per poter essere portato ovunque nello zaino, in borsa o nella custodia del laptop. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 9,90 euro. La due batterie AAA necessarie per l’alimentazione sono incluse e puoi contare su un’autonomia quasi infinita: fino a sei mesi di utilizzo continuato, per non doverci mai pensare.

Trust Primo: il mouse wireless con Bluetooth

È caratterizzato da un design simmetrico, dunque adatto anche ai mancini. Integra un sensore ottico con sensibilità regolabile tra 1.000 e 1.600 dpi (è sufficiente premere il pulsante dedicato). Ci sono poi un indicatore LED per la qualità della connessione e il tasto On-Off per l’accensione e lo spegnimento. La compatibilità non è un problema: funziona con tutto, dai computer con sistema operativo Windows e macOS a quelli Linux e ChromeOS, fino agli smartphone e ai tablet. Per saperne di più, rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto del 34% applicato in automatico, oggi puoi acquistare il mouse wireless Trust Primo con connettività Bluetooth al prezzo finale di soli 9,90 euro, il minimo storico da quando è in vendita.

Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista già entro un paio di giorni se effettuano l’ordine in questo momento. La media voto assegnata dalle recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provare il dispositivo è molto alta, superiore a 4/5 stelle.