Mouse wireless che NON FIATA, il Black Friday zittisce Logitech M330

Se vuoi mettere sulla scrivania un mouse wireless silenzioso ma che non te ne faccia perdere uno, Logitech M330 è il prodotto che fa al caso tuo. Protagonista di questo Black Friday, lo usi senza fronzoli ma soprattutto ovunque tu vada perché ha dimensioni compatte ed ergonomia stellare.

Collegati su Amazon senza aspettare un secondo in più. Lo porti a casa con uno sconto del 44% a soli 26,99€ per un affare senza precedenti. Ovviamente sbrigati perché potrebbe andare a ruba.

Delle spedizioni, come sempre, non ti curare visto che se hai un abbonamento Amazon Prime sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Logitech M330, il mouse wireless che non fa rumore

Logitech M330 è proprio il mouse che in ufficio e in biblioteca usi senza dare fastidio a nessuno. Visto che è silenzioso non ti devi preoccupare di cliccare e ammazzare i mostri sul tuo gioco preferito quando, in realtà, dovresti star facendo altro!

Pensa che questo gioiellino è compatibile con tutti i sistemi operativi per non darti noie. Si collega a computer e laptop mediante il micro ricevitore USB che trovi in confezione ed entra subito in funzione. Non devi installare niente ma godertelo solo fino in fondo.

1000 DPI per utilizzo fluido e dinamico, ergonomia elevata e soprattutto tasti classici per poterlo usare in semplicità senza dover smanettare.

Altra caratteristica vincente è la batteria che dura due anni filati senza annoiarti mai.

Non perdere neanche un secondo in più, porta immediatamente a casa il tuo Logitech M330 a soli 26,99€ con sconto del 44% su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

