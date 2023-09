Mouse wireless ergonomico ad un PREZZONE su Amazon: 12€

Se lavori molto in giro e non vuoi contare sempre sul trackpad del tuo laptop, questo mouse wireless ergonomico del marchio Amazon Basics, in offerta a soli 12 euro, può essere la soluzione che stavi cercando. Pratico, comodo e con DPI regolabile è perfetto per gestire le tue esigenze di studio o di lavoro.

Mouse wireless ergonomico Amazon: le caratteristiche

Questo mouse wireless è dotato di un sensore laser ad alte prestazioni che funziona su una vasta gamma di superfici, incluso il vetro. Puoi regolare la sensibilità del mouse scegliendo tra 600, 1000, 1600, 2400 o 3600 DPI, il che lo rende perfetto per qualsiasi attività, dal lavoro all’uso quotidiano.

La connessione wireless a 2,4 GHz ti consente di utilizzare il mouse fino a 10 metri di distanza dal tuo computer. Inoltre, il mouse è dotato di crittografia AES-128 per garantire una maggiore sicurezza durante l’uso. Il piccolo ricevitore USB può rimanere collegato al computer senza occupare spazio prezioso su altre porte.

La forma ergonomicamente progettata di questo accessorio offre un uso confortevole nella mano. I lati gommati migliorano ulteriormente la presa e la sensazione del mouse durante l’uso. In questo modo, eviti l’affaticamento della mano anche durante le sessioni di lavoro prolungate.

Questo mouse ergonomico è compatibile con sistemi operativi Windows e Mac Os. È estremamente facile da configurare, basta inserire la batteria AA inclusa e collegare il ricevitore USB al tuo computer.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di ottenere un mouse wireless ergonomico di alta qualità a un prezzo incredibile. Afferra al volo l’affare.

