Mouse wireless HP 280M a meno di metà prezzo: fai click

HP 280M al prezzo finale di soli 11,99 euro è la scelta migliore di oggi per chi sta cercando un mouse wireless preciso, affidabile e silenzioso. Considerando il prezzo di listino stabilito dal produttore (23,99 euro), lo sconto proposto da Amazon lo taglia a meno della metà. Tra i punti di forza segnaliamo anche il design ergonomico.

L’offerta sul mouse wireless HP 280M

È dotato di tre pulsanti, incluso quello integrato nella rotella di scorrimento centrale. Il sensore in uso sfrutta la tecnologia proprietaria Blue Optical per assicurare una precisione elevata nel rilevare i movimenti. Il ricevitore USB per la connessione senza fili può essere trasportato comodamente in un alloggiamento interno, come si può vedere nell’immagine qui sotto. L’alimentazione avviene con una batteria AA dall’autonomia elevata. Non c’è molto altro da aggiungere: può essere la scelta perfetta per tutti, da utilizzare a casa così come in ufficio o in mobilità. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 11,99 euro invece di 23,99 euro come da listino, dunque a meno della metà grazie al forte sconto di oggi, il mouse wireless HP 280M è un ottimo affare. Il voto assegnato da oltre 1.100 recensioni positive è 4,5/5 stelle, a testimonianza della qualità del prodotto. Sul fronte della sostenibilità, il packaging è eco-friendly e realizzato in carta riciclata per rispettare l’ambiente.

Se lo ordini subito, lo riceverai a casa già entro domani, con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Segnaliamo infine che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione.