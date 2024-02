Mouse wireless Logitech: efficiente ed economico, a soli 10 euro

Logitech M171 è un mouse wireless Logitech dal design ergonomico e compatto ideale per lavorare fuori casa e portarlo sempre con te in borsa. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a 10,29 euro: puoi scegliere tra varie colorazioni, optando per quella che più si adatta alle tue preferenze.

Mouse wireless Logitech in offerta: le caratteristiche

Questo mouse è una soluzione affidabile e conveniente per il tuo lavoro: dotato di connessione plug and play, ti basterà collegare il ricevitore USB al tuo computer e sarai pronto in soli 3 secondi.

Il suo design comodo e portatile lo rende perfetto per l’uso in viaggio. Con una forma compatta che si adatta facilmente alla tua mano e un design ambidestro che consente una presa naturale con entrambe le mani, questo mouse è comodo da usare ovunque tu vada.

Non dovrei preoccuparti nemmeno dell’autonomia perché la batteria è in grado di durare fino a 12 mesi e la funzione di autospegnimento ti permette di prolungare questo dato. Infine, la tecnologia wireless a 2.4 GHz ti offre un’ampia libertà di movimento con una portata fino a 10 metri.

Approfitta quindi dell’affare Amazon: fai una piccola spesa su un piccolo mouse utile, preciso ed essenziale. Acquista il Logitech M171 a soli 10,29 euro.

