Mouse Wireless Logitech M185: l'ESSENZIALE, oggi a soli 10€

Comodo, preciso e portatile: il Mouse Wireless Logitech M185 è la scelta giusta per chi cerca risparmio, qualità e novità. La batteria dura 12 mesi e si sostituisce facilmente con quelle in commercio. Lo porti sempre con te in tasca, nella borsa o in valigia. Estremamente resistente, è praticissimo grazie alla sua doppia impugnatura, adatta anche ai mancini perché ambidestro. Oggi lo acquisti a un prezzo speciale su Amazon. Finalizza l’ordine a soli 9,99 euro, invece di 17,99 euro.

Inclusa nell’offerta, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Insomma, questo mouse è decisamente interessante. I materiali con cui è stato realizzato lo rendono particolarmente resistente sia durante il trasporto che l’utilizzo. Le plastiche nobili sono adatte a un uso intensivo mantenendosi perfette anche in caso di sudorazione alle mani.

Mouse Wireless Logitech M185: la scelta ideale per la tua produttività

Scegli il Mouse Wireless Logitech M185 per la tua produttività. È facilissimo da utilizzare: collega il connettore wireless alla porta USB del tuo dispositivo, accendi il mouse tramite il tasto di accensione/spegnimento ed è subito pronto. Aggiungendolo a un laptop aumenti la tua produttività rispetto all’utilizzo del touchpad con una velocità di esecuzione maggiore. La forma ergonomica aiuta la corretta postura del polso evitando l’affaticamento durante il lavoro.

Acquistalo subito a soli 9,99 euro, invece di 17,99 euro. Si tratta di un’offerta speciale per i clienti Prime. Quindi, se ancora non hai scelto questo servizio, attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.