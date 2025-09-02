 Mouse wireless: Logitech MX Master 3S è un affare con il codice
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mouse wireless: Logitech MX Master 3S è un affare con il codice

Tra i migliori mouse wireless in circolazione, Logitech MX Master 3S è protagonista di un doppio sconto grazie al codice di Amazon.
Mouse wireless: Logitech MX Master 3S è un affare con il codice
Tecnologia PC Hardware
Tra i migliori mouse wireless in circolazione, Logitech MX Master 3S è protagonista di un doppio sconto grazie al codice di Amazon.

Logitech MX Master 3S è in doppio sconto su Amazon, in occasione dell’evento organizzato per festeggiare i 15 anni dell’e-commerce in Italia. La disponibilità del mouse wireless è immediata: se lo ordini subito arriverà da te con la spedizione gratis entro domani. È progettato per offrire la massima precisione e un comfort senza compromessi durante il lavoro quotidiano.

Compra il mouse Logitech al minimo

Logitech MX Master 3S in doppio sconto su Amazon

Grazie al sensore da 8.000 dpi, garantisce un tracciamento accurato su qualsiasi superficie, incluso il vetro, con possibilità di regolare la sensibilità in base alle proprie esigenze. Integra i Quiet Clicks che mantengono la stessa sensazione tattile riducendo il rumore fino al 90%, rendendolo più silenzioso e adatto anche agli ambienti condivisi. Lo scorrimento MagSpeed permette di passare dalle linee ai documenti più lunghi in modo rapido, preciso e fluido, mentre il design ergonomico è studiato per assicurare una postura naturale del polso, con controlli del pollice facilmente raggiungibili, migliorando così la produttività. Inoltre, tramite il software Logi Options+ è possibile personalizzare i tasti e ottimizzare i flussi di lavoro in base alle app utilizzate, per un’esperienza sempre su misura. Scopri di più nella descrizione completa.

Le caratteristiche del mouse wireless Logitech MX Master 3S

Devi solo inserire il codice promozionale IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento, per sbloccare il doppio sconto e acquistare il mouse wireless Logitech MX Master 3S al prezzo finale di soli 64,99 euro (invece di 134,99 euro come da listino ufficiale).

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, – Grigio scuro

Compra il mouse Logitech al minimo

Per i 15 anni di Amazon.it, l’e-commerce ha organizzato un evento speciale con tante offerte. Nella pagina dedicata trovi tutte le migliori occasioni selezionate. Potrai approfittarne su ogni categoria di prodotto: elettronica, gaming, informatica e articoli per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core

AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core
Intel Core Ultra 3 205: la nuova CPU economica supera il 5600X3D

Intel Core Ultra 3 205: la nuova CPU economica supera il 5600X3D
Mac mini con M4 e Apple Intelligence: così risparmi 130 euro

Mac mini con M4 e Apple Intelligence: così risparmi 130 euro
SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon

SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon
AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core

AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core
Intel Core Ultra 3 205: la nuova CPU economica supera il 5600X3D

Intel Core Ultra 3 205: la nuova CPU economica supera il 5600X3D
Mac mini con M4 e Apple Intelligence: così risparmi 130 euro

Mac mini con M4 e Apple Intelligence: così risparmi 130 euro
SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon

SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
2 set 2025
Link copiato negli appunti