Il mouse wireless RGB a 8 euro è l'affare di oggi su Amazon

Sottile e leggero, è l'ideale per essere trasportato nella custodia del laptop quando si è in movimento, il mouse wireless con sistema di illuminazione RGB del marchio GeekerChip oggi è acquistabile approfittando di uno sconto del 33% grazie all'offerta lampo di Amazon.

33% di sconto per questo mouse: occasione in offerta lampo

Integra un sensore con risoluzione regolabile fino a 1.600 dpi per un rilevamento preciso. La connessione può avvenire sia tramite Bluetooth (garantito il supporto allo standard 5.1) sia attraverso il dongle fornito in dotazione. Quando necessario, per la ricarica della batteria interna è sufficiente connettere un cavo USB alla porta posizionata sulla parte frontale. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo, oggi, al prezzo di soli 8,66 euro invece di 12,99 euro come da listino. Come per ogni altra offerta lampo di Amazon, rimarrà disponibile per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.