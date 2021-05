SQL con Oracle, SQL Server e MySQL: bastano 10,99€

Il titolo spiega tutto: “Impariamo da zero SQL con Oracle, SQL Server e MySQL“. Di questo si parla in questo corso scontato dell'89% e che con pochi euro può rappresentare una importante opportunità per chiunque intenda migliorare la propria formazione informatica. Un corso che ha importanti sbocchi professionali, poiché opera in un ambito che può consentire l'apertura di nuove porte rispetto a quella che è una normale cultura informatica di base.

Il corso è rivolto a tutti coloro i quali hanno l'esigenza di utilizzare il Structured Query Language (SQL) allo scopo di trasformare i dati in informazioni (creazione di query di selezione e report), inserire, modificare ed eliminare i dati dalle tabelle e apprendere i principi teorici e pratici di progettazione e creazione dei database relazionali, delle tabelle, degli indici e delle viste.

SQL con Oracle, SQL Server e MySQL

Si tratta di un corso con ben 151 risorse scaricabili e 18,5 ore di videolezioni on-demand, sul tradizionale e premiato formato che Udemy mette a disposizione per la formazione. Tra gli obiettivi costituenti la struttura base del corso, Udemy segnala in particolare step quali i seguenti:

Selezionare i dati da una o più tabelle

Filtrare i dati

Impiegare i diversi tipi di operatori

Conoscere ed utilizzare i diversi JOIN

Impiegare le funzioni di aggregazione

Raggruppare i dati e creare query con subtotali

Impiegare le subquery e le query complesse

Capire i diversi tipi di dati in Oracle e SQL Server

Impiegare le diverse funzioni in Oracle e SQL Server

Creare e impiegare le sequenze in Oracle e SQL Server

Progettare e realizzare un nuovo database

Utilizzare il SSMS e il SQL Developer

Creare diagrammi e vincoli di integrità referenziale

Impiegare il Data Modeler di Oracle

Utilizzare le funzioni analitiche in Oracle e Sql Server

Capire cosa è e come utilizzare la Window Clause

Conoscere i comandi PIVOT e UNPIVOT

Conoscere alcune tecniche di SQL Injection

Una porta aperta al mondo Oracle, una mano tesa a sviluppatori, studenti, responsabili IT e Data Analyst: “chiunque desideri creare query SQL e progettare nuovi database relazionali” potrà attingere ad un corso che accelera l'ingresso in questo ambito e spiana la strada a tutti gli ulteriori approfondimenti che si potranno affrontare per la propria carriera. Tutto ciò, solo per 48 ore, ad appena 10,99 euro grazie ad uno sconto di benvenuto. al termine del corso sarà possibile far proprio il certificato di completamento.