Mouse wireless ultrasottile a soli 10,99 euro: è Trust Puck

Ti segnaliamo lo sconto del 50% che taglia esattamente a metà il prezzo di Trust Puck, il mouse wireless ultrasottile da portare ovunque. Adatto a ogni scrivania, può essere trasportato comodamente nella custodia del laptop, nello zaino o in borsa. Tra i punti di forza ci sono il supporto sia alla connettività Bluetooth che attraverso l’adattatore USB incluso, il supporto alla comunicazione fino a 10 metri di distanza e la sua natura plug-and-play: è subito pronto all’uso.

Trust Puck è il mouse wireless che stavi cercando

Assicura una precisione assoluta nel riconoscimento dei movimenti grazie al sensore da 1.600 dpi, con sensibilità regolabile anche a 800 dpi e 1.200 dpi per ogni esigenza (tramite il pulsante dedicato). Può vantare un design simmetrico che lo rende adatto anche ai mancini e la batteria con autonomia elevata e ricarica via porta USB-C, senza ovviamente dimenticare lo spessore di soli 27 mm. Per altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.

In questo momento puoi acquistare il mouse wireless Trust Puck al prezzo di soli 10,99 euro grazie allo sconto del 50% disponibile su Amazon. È un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro, sicuramente farà gola a molti. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali per approfittarne.

Sono in sconto anche le versioni Nero e Blu, scegli quella che preferisci. Ti segnaliamo infine che con l’abbonamento Prime hai diritto alla spedizione gratis con la consegna in un giorno direttamente a casa tua. Il voto medio asegnato da oltre 1.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5.