 Mouse wireless ultrasottile a soli 10,99 euro: è Trust Puck
Trust Puck è il mouse wireless ultrasottile da portare ovunque: lo trovi in offerta su Amazon in sconto del 50% rispetto al listino.
Tecnologia PC Hardware
Trust Puck è il mouse wireless ultrasottile da portare ovunque: lo trovi in offerta su Amazon in sconto del 50% rispetto al listino.

Ti segnaliamo lo sconto del 50% che taglia esattamente a metà il prezzo di Trust Puck, il mouse wireless ultrasottile da portare ovunque. Adatto a ogni scrivania, può essere trasportato comodamente nella custodia del laptop, nello zaino o in borsa. Tra i punti di forza ci sono il supporto sia alla connettività Bluetooth che attraverso l’adattatore USB incluso, il supporto alla comunicazione fino a 10 metri di distanza e la sua natura plug-and-play: è subito pronto all’uso.

Trust Puck è il mouse wireless che stavi cercando

Assicura una precisione assoluta nel riconoscimento dei movimenti grazie al sensore da 1.600 dpi, con sensibilità regolabile anche a 800 dpi e 1.200 dpi per ogni esigenza (tramite il pulsante dedicato). Può vantare un design simmetrico che lo rende adatto anche ai mancini e la batteria con autonomia elevata e ricarica via porta USB-C, senza ovviamente dimenticare lo spessore di soli 27 mm. Per altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Il design del mouse wireless Trust Puck

In questo momento puoi acquistare il mouse wireless Trust Puck al prezzo di soli 10,99 euro grazie allo sconto del 50% disponibile su Amazon. È un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro, sicuramente farà gola a molti. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali per approfittarne.

Trust Puck Mouse Wireless Ricaricabile, Bluetooth o 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Pulsante DPI, Mouse Bluetooth Ergonomico ‎Senza Fili per PC, Macbook, Mac, Computer, iPad – Rosa

Sono in sconto anche le versioni Nero e Blu, scegli quella che preferisci. Ti segnaliamo infine che con l’abbonamento Prime hai diritto alla spedizione gratis con la consegna in un giorno direttamente a casa tua. Il voto medio asegnato da oltre 1.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

SSD Lexar da 2 TB con dissipatore (PC/PS5) in sconto: il coupon

NiPoGi AK1 Plus a 132 euro è il miglior affare Mini PC di oggi

Kit Tastiera + Mouse Wireless: pochissimi pezzi disponibili a 16€ su Amazon

ASUS ROG NUC: mini PC gaming con Intel Core Ultra

Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2025
