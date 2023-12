Movavi, per te editor foto e suite video a soli 95€ con piano a vita

Ti piace creare video e sei alla ricerca di uno strumento per creare e modificare contenuti da pubblicare anche online? Oggi parliamo di Movavi, un software davvero interessante che si contraddistingue grazie a funzionalità inevitabilmente uniche. Non dimentichiamo che avere a portata di mano un software efficiente è fondamentale per poter creare contenuti video con musica, suoni e tanto altro.

Con il redattore video Movavi hai a portata di clic un editor per creare video da capogiro in pochissimo tempo. Hai accesso a diverse funzionalità e personalizzare al massimo tutte le tue creazioni. Che aspetti? Se sei un appassionato di video editing non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Modificare i video non è mai stato cosi semplice: taglia, inverti, ridimensiona, unisci, capovolgi e ritaglia. Ma le sorprese con Movavi non terminano qui! Oggi puoi acquistare Movavi Video Suite 2024 con uno sconto del 55%.

Movavi Video Suite 2024: combinazione perfetta per video e foto

Solamente per poco puoi accedere ad una fantastica offerta che ti consente di avere Movavi Video Suite 2024 per tutta la vita a soli 95,95 euro anzichè 213,95. Parliamo dunque di uno sconto considerevole che dà l’opportunità di utilizzare un software completo ed efficiente ad un ottimo prezzo.

Non a caso, la Suite video + editor di foto rappresenta una combinazione perfetta per creare video unici ma anche per ritoccare nei minimi particolari le foto. Nello specifico, l’edizione 2024 include redattore video, convertitore video, registratore dello schermo, editor di foto con miglioramento dell’immagine AI, restauro fotografico AI e correzione del colore e rimozione dello sfondo e degli oggetti AI.

Grazie alla magia dell’IA puoi utilizzare lo strumento di tracciamento del movimento per evidenziare le cose importanti nei tuoi video; rimuovendo il traffico, il vento e altri suoni. Inoltre, puoi cambiare istantaneamente gli sfondi nel filmato della tua fotocamera inserendo una scena che più preferisci. Non perdere altro tempo: acquista Movavi Suite 2024 a vita a soli 95,95 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.