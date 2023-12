Movavi, suite video e photo editor oggi a -55%

Taglia, inverti, ridimensiona, unisci, capovolgi e ritaglia. Con Movavi effettuare tutte queste operazioni è semplicissimo e puoi creare video da capogiro in pochissimo tempo. Sei hai sempre desiderato acquistare uno strumento per poter creare video professionali e tanto altro, Movavi rappresenta la soluzione più adatta a te.

Ricco di funzionalità e adatto ad ogni tipologia di utente, anche il meno esperto, Movavi nasce come software efficiente per creare contenuti video con musica, suoni e tanto altro. Sei un appassionato di video editing e vuoi avere sul tuo PC uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Acquista subito Movavi per avere un redattore video, un editor di foto con miglioramento dell’immagine AI e altre funzionalità uniche. Tutto a soli 95,95 euro grazie ad uno sconto del 55%!

Movavi: il software per ogni esigenza

Movavi non è un classico software dedicato alla creazione di video o alla semplice modifica di foto. Con Movavi puoi liberare la tua immaginazione creando contenuti unici da condividere con chiunque; i risultati saranno da professionisti quindi anche il web sarà contento di avere accesso ai tuoi progetti:

Carica file da qualsiasi dispositivo;

Aggiungi video in pochi clic;

Crea contenuti accattivanti usando gli strumenti intuitivi per trasformare filmati in contenuti sbalorditivi;

Salva i tuoi video e, se vuoi, condividi sui social network direttamente tramite Movavi.

A rendere ogni progetto speciale sarà anche il contributo dell’IA: un tocco di magia per evidenziare le cose importanti nei tuoi video rimuovendo il traffico, il vento e altri suoni; ma anche per personalizzare ogni scena con sfondi che più ti piacciono. Inoltre, non manca la possibilità di aggiungere effetti di sovrimpressione con corrispondenza perfetta: ogni effetto di sovrimpressione ha ben 13 modalità di fusione tra cui puoi scegliere. Che aspetti? Acquista la Suite Video 2024 per poterle provare: con il piano illimitato risparmi il 55% spendendo solamente 95,95 anzichè 173,95 euro grazie ad uno sconto del 55%.

