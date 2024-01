Movavi Unlimited: crea video professionali a soli 119€

Se sei alla ricerca di uno strumento di editing che sia semplice da utilizzare anche per i meno esperti, Movavi potrebbe essere la soluzione ideale.

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il software ti offre la possibilità di personalizzare i tuoi progetti con oltre 180 filtri come Glitch, Blur, VHS e molti altri.

Editing video semplice e intelligente con Movavi

Movavi Unlimited non solo ti fornisce strumenti intuitivi per l’editing video veloce ma integra anche l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità del tuo lavoro. Tra le funzionalità offerte dall’editor video Movavi troviamo:

AI per rimozione dello sfondo , tracciamento del movimento, rimozione del rumore

, tracciamento del movimento, rimozione del rumore Trascinare e rilasciare filtri, titoli, transizioni, sovrapposizioni

Grazie ai saldi natalizi ancora attivi, puoi acquistare Movavi Unlimited con uno sconto dell’80%. L’abbonamento annuale, che normalmente costa 587,15 euro, può essere tuo per soli 119,95 euro. Approfitta di questa offerta limitata prima che scada il 7 gennaio 2024.

Movavi Unlimited mette a tua disposizione una vasta gamma di strumenti per modificare file video e audio, convertire tra oltre 180 formati multimediali, acquisire output VHS, segnali TV e molto altro.

Inoltre, i programmi di registrazione dello schermo inclusi nel pacchetto consentono di catturare l’attività del desktop, l’utilizzo del programma e gli ultimi videogiochi in Full HD o 4K.

Non perdere l’opportunità di elevare il tuo livello di editing con Movavi Unlimited a un prezzo imbattibile. Acquista ora e inizia a creare video professionali in modo semplice e conveniente.

