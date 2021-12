Movavi: Video Suite + Picverse per 1 anno a -70%!

Movavi lancia una ottima promozione imperdibile:VIDEO SUITE + PICVERSE con uno sconto del 70%! L'abbonamento vale un anno. Quindi pagherai anziché 126,80 €, solo 37,95 €.

Il servizio Movavi offre un creatore di video e foto all-in-one: editor video, convertitore video, registratore dello schermo, editor di foto, gestore di foto e altro ancora.

Tutto ciò di cui si ha bisogno per rendere uniche le proprie foto lo offre Movavi. Modifica fotografie, crea album, salvando così i ricordi speciali.

E' possibile disegnare sagome nei tramonti. Catturare scintillii in movimento. Combinare diverse trame. Divertirsi a integrare la narrazione nelle proprie immagini.

Non è necessario copiare gli scenari delle festività ogni anno. Con Movai è possibile provare qualcosa di nuovo. Per sorprendere se stessi e gli altri.

Come dice Movavi: “Non limitarti a guardare film. Crea il tuo! Vai e vivi le tue storie. Movavi Video Suite ti aiuterà a realizzare video straordinari!”

Scopriamo meglio cosa offre Movavi.

Programmi Movavi con sconti

Con Picverse si otterrà un editor fotografico basato su IA dai risultati impeccabili, progettato per tutti i fotografi. Grazie all'editor smart è possibile modificare le immagini in pochissimo tempo e ottenere risultati sorprendenti.

Con l'interfaccia utente intuitiva, inoltre, puoi iniziare subito a lavorare.

Fra le varie funzionalità le più impressionanti sono la rimozione rapida dello sfondo da un'immagine, per risparmiare tempo ed energia. Mentre la modalità restauro di vecchie foto è possibile con Intelligenza Artificiale.

Non mancano effetti e filtri (più di 100!) e gli strumenti base, come la regolazione di nitidezza, rimozione degli oggetti e ritocco fotografico per il viso.

Con Slideshow Maker invece, come si evince dal nome, potrai realizzare slideshow in tre semplici mosse:

transizioni

effetti creativi

filtri

Proprio come una clip, è possibile aggiungere fotografie, video e anche musica. Il software guida in maniera semplice ed intuitiva, creando automaticamente gli slideshow e permettendoti di elaborare l'audio come più credi, regolando il volume o togliendo i disturbi.

Inoltre, è possibile aggiungere commenti vocali, regolare i colori e passare dalla modalità panoramica a quella zoom. Il programma supporta tutti i formati più diffusi!

Picverse e Slideshow Maker sono due programmi semplici ed estremamente funzionali, che consentono di realizzare accattivanti slideshow oppure di modificare tutti i propri scatti per renderli ancora più professionali.

Dunque, non perderti le offerte in corso di Movavi, pensate per diverse esigenze. Raggiungile da questo link.