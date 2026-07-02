Movie Maker torna su Windows 11: ecco come scaricarlo

Chi è cresciuto facendo video con transizioni a stella e slideshow delle vacanze estive per il progetto scolastico, sa cosa ha significato Windows Movie Maker per un’intera generazione. Prima di TikTok, prima di CapCut, prima che ogni telefono avesse un editor video, c’era Movie Maker, e con quello tutti si sono cimentanti con il primo progetto video serio.

Microsoft lo ha dismesso anni fa. Lo ha sostituito con ClipChamp, con più funzionalità, ma forse con meno anima. Movie Maker però non è del tutto morto…

Movie Maker, il leggendario editor video funziona ancora su Windows 11

Un’utente di X, Katie (@skylerdagirl), ha caricato il file di installazione di Windows Movie Maker 6.0 su Internet Archive. Secondo il suo post, e secondo centinaia di conferme nei commenti, funziona su Windows 7, 10 e 11. Il post ha superato 200.000 visualizzazioni e migliaia di repost… Ah, nostalgia canaglia.

Come scaricarlo

Il file è disponibile su Internet Archive. Va detto che non è distribuito né supportato da Microsoft. Quindi chi lo scarica, lo installa a proprio rischio e pericolo.

Qualche avvertenza: far funzionare un software classico su un sistema operativo moderno non è mai garantito. Windows potrebbe segnalare o bloccare l’eseguibile tramite SmartScreen o Defender, specialmente per file provenienti da archivi della community invece che da fonti ufficiali. Molte persone confermano che funziona, ma la cautela è sempre d’obbligo.

Perché la gente ama ancora così tanto Movie Maker?

Movie Maker faceva una cosa sola: montare video in modo semplice. Niente timeline a 47 tracce. Niente effetti AI. Niente abbonamenti mensili. Si trascinavano le clip, si aggiungeva una transizione a dissolvenza (o a stella, se si voleva osare), si metteva la musica sotto e si esportava.

Oggi gli editor video sono diventati sempre più complessi, mentre l’AI genera video da un prompt. La semplicità di Movie Maker 6.0 è diventata il suo punto di forza postumo. A volte si vuole solo tagliare un video e metterci una musica sotto, senza che un assistente AI suggerisca quali transizioni usare.