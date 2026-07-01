Unicredit, problemi con i servizi online (1 luglio)? Gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta raccogliendo parecchie segnalazioni relative a un possibile malfunzionamento dei servizi online di Unicredit. Il grafico qui sotto mostra la situazione aggiornata in tempo reale. Tutto ha avuto inizio intorno alle 06:30 di questa mattina, mercoledì 1 luglio 2026.

Non sappiamo se si tratta di un down generalizzato o di una qualche anomalia relativa a una piattaforma in particolare. Il sito dell’istituto è raggiungibile. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Aggiornamento (1 luglio 2026, 08:01)

Dai profili social di Unicredit non è arrivata alcuna comunicazione. Il riferimento è di nuovo Downdetector, dove il numero dei feedback è aumentato ulteriormente negli ultimi minuti.

Aggiornamento (1 luglio 2026, 08:26)

Prima lieve flessione per il volume dei feedback inviati a Downdetector dagli utenti dei servizi Unicredit. Potrebbe essere il segnale di una situazione che sta iniziando a tornare alla normalità. Il numero delle segnalazioni rimane comunque elevato.

Aggiornamento (1 luglio 2026, 08:49)

Come non detto, c’è stato un ulteriore incremento. Ora la frequenza delle segnalazioni è quasi raddoppiata rispetto a quando abbiamo pubblicato questo articolo.

Aggiornamento (1 luglio 2026, 09:13)

Ulteriore flessione nel volume dei feedback. Forse questa volta si torna davvero alla normalità.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.