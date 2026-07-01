Threads: arrivano le Live Chat con traduzioni e co-moderatori

Quando Threads è stato lanciato, mancava tutto ciò che serviva per competere con X nelle conversazioni in tempo reale: ricerca, hashtag, feed cronologico. Adesso ha tutto questo, e qualcosa che X non ha: le Live Chat. Meta ora aggiunge delle funzionalità che trasformano le chat dal vivo da esperimento a prodotto maturo.

Threads ha raggiunto 500 milioni di utenti attivi mensili all’inizio del mese. A quasi tre anni dal lancio, sta costruendo un’identità distinta da X, e le Live Chat sono il piatto forte.

Le novità di Threads

Traduzioni: le conversazioni nelle chat diventano accessibili a utenti di tutto il mondo. Vuol dire che una Live Chat durante un evento globale diventa comprensibile per chiunque.

Co-moderatori: gli host possono invitare fino a tre co-moderatori nella chat. Utile per le chat con centinaia di partecipanti, un singolo host non basta.

Cancellazione dei messaggi: gli host ora possono cancellare i messaggi per tutti i partecipanti. I messaggi dell’host più visibili nel flusso sono in fase di test.

Accesso ampliato: tutti i “Community Champion”, utenti molto seguiti nelle proprie community, che pubblicano regolarmente e mantengono le conversazioni attive, possono ora avviare Live Chat.

Come funzionano le Live Chat

Fino a 150 partecipanti possono inviare messaggi, testo, foto, video, link, reazioni emoji. Superato il limite, gli utenti aggiuntivi possono guardare, reagire ai messaggi e partecipare ai sondaggi in modalità “spettatore.” Threads dice che centinaia di chat vengono ospitate quasi ogni giorno con migliaia di utenti che si uniscono.

Le funzioni in arrivo

Sono in arrivo anche il supporto desktop, molto richiesto dai creator e i messaggi fissati. Entrambi necessari per rendere le Live Chat uno strumento professionale oltre che sociale.

Le Live Chat come elemento distintivo

Le Live Chat sono la scommessa di Threads sulla differenziazione. X ha gli spazi audio (ereditati da Twitter Spaces), ma non ha le chat di gruppo in tempo reale integrate nel feed. Threads sì, con traduzioni, co-host e moderazione. La funzionalità che rende una piattaforma il posto dove “sta succedendo qualcosa adesso“, la ragione per cui le persone aprivano Twitter durante gli eventi live.

Con 500 milioni di utenti e le Live Chat che X non può replicare senza ammettere di aver copiato, Threads sta finalmente costruendo qualcosa di proprio invece di inseguire.