Mozilla elimina il Do Not Track da Firefox

Come anticipato all’inizio di dicembre 2024, Mozilla ha eliminato l’opzione Do Not Track in Firefox 135. La possibilità di evitare il tracciamento della navigazione da parte dei siti web è ormai obsoleta e non viene più rispettata. La nuova versione del browser include altre interessanti novità.

Controllo globale della privacy

Molti siti web tengono traccia del comportamento dei visitatori e vendono queste informazioni a soggetti terzi per annunci pubblicitari personalizzati. Se l’utente selezionava l’opzione Do Not Track, Firefox segnalava al sito l’intenzione di non voler essere tracciati. Non essendo un obbligo, quasi nessun sito rispetta la richiesta (tra l’altro esistono ad blocker che bloccano i tracker).

A partire da Firefox 135, l’opzione non è più presente nelle impostazioni del browser. Gli utenti possono invece selezionare la casella “Segnala ai siti web di non vendere o condividere i miei dati“. La funzionalità è basata sul Global Privacy Control (GPC) che viene rispettato da molti siti essendo un obbligo di legge in diversi paesi.

In Firefox 135 c’è un’altra novità in tema privacy. La voce nel menu contestuale “Copia link senza tracciamento” è diventata “Copia link pulito“. Lo scopo è identico, ovvero rimuovere dai link i parametri che consentono il tracciamento. Mozilla ha inoltre migliorato la trasparenza dei certificati. Firefox chiede ai server web di fornire prove sufficienti che i certificati siano stati divulgati pubblicamente prima di essere considerati attendibili.

In alcuni paesi sono disponibili il meccanismo di revoca dei certificati (CRLite), la compilazione automatica dei dati della carta di credito (anche in Italia) e l’accesso diretto ai chatbot AI dalla barra laterale (l’opzione si trova nella sezione Firefox Labs delle impostazioni).