Mozilla: Fenix sostituirà Firefox su Android

Nel futuro di Mozilla c’è un nuovo browser destinato al mondo Android: si chiama Fenix e con tutta probabilità andrà a rimpiazzare Firefox negli smartphone e nei tablet basati sul sistema operativo di Google. Non è dato a sapere quali siano le tempistiche necessarie per il lancio, ma la software house sembra essere al lavoro ormai da parecchio sullo sviluppo dell’applicazione, protagonista nell’estate scorsa di alcuni primi rumor circolati in Rete.

Mozilla Firefox Fenix per Android

A svelare gli step di questo percorso di transizione è un documento condiviso da Mozilla, una sorta di roadmap. Per Firefox su Android arriverà nel mese di luglio la versione 68 (la 67 è attesa per la metà di maggio), dopodiché l’app entrerà nella fase Extended Support Release ricevendo dunque update riguardanti la correzione dei bug e le vulnerabilità legate alla sicurezza, ma più nessuna funzionalità inedita. Questo per poter concentrare tempo e risorse sul perfezionamento di Fenix, il cui debutto ufficiale potrebbe avvenire in un periodo non meglio precisato del 2020, forse intorno a metà anno.

L’obiettivo del piano è offrire agli utenti sicurezza e supporto per Firefox su Android finché Fenix non sarà pronto per la migrazione, minimizzando le spese necessarie.

La realizzazione del nuovo browser ha richiesto uno sviluppo da zero. Tutto è stato riprogettato e avrà un’interfaccia completamente inedita, con la barra dell’indirizzo spostata nella parte inferiore del display e un utilizzo intensivo di swipe e gesture per l’esecuzione dei comandi. In Rete già si trovano gli APK delle versioni nightly (dalle quali sono tratti gli screenshot allegati qui sopra e sotto) da installare per chi desidera provare Fenix in anteprima, ma considerando come il codice non sia ancora giunto alla sua versione definitiva lo sconsigliamo per la navigazione di tutti i giorni.

Ad oggi, in termini di market share, Firefox detiene meno dell’1% della quota a livello globale (fonte StatCounter) nel territorio mobile, dove domina Chrome con il 60% circa. È per questo motivo che Mozilla ha intenzione di lanciare un nuovo browser nel tentativo di riguadagnare punti.