Mozilla Firefox 112: novità per desktop e mobile

L’aggiornamento più importante che riguarda il browser è stato rilasciato da Microsoft. Le novità presenti in Firefox 112 per desktop e mobile sono comunque molto interessanti, soprattutto quelle per Windows, macOS e Linux. Mozilla ha migliorato usabilità, privacy e prestazioni.

Firefox 112: tutte le novità

Come tutti i browser, anche Firefox può salvare le credenziali di login e inserirle automaticamente quando richiesto. Durante la digitazione non viene mostrata la password, ma con la versione 112 è possibile vederla in chiaro utilizzando l’opzione aggiunta al menu contestuale (tasto destro del mouse nel campo della password).

Quando sono aperte molte schede, la loro larghezza diminuisce, quindi non è possibile leggere il titolo. L’utente può sfruttare il pannello con l’elenco delle schede nella barra. La nuova versione del browser consente di chiudere una scheda direttamente dall’elenco, cliccando con il pulsante centrale del mouse.

La scorciatoia Ctrl-Shift-T (Cmd-Shift-T su macOS) permette di riaprire l’ultima scheda chiusa. Ora la stessa combinazione di tasti può essere usata per ripristinare la sessione precedente se non ci sono più schede chiuse della stessa sessione da riaprire. Gli utenti di Ubuntu possono invece importare i dati del browser dal pacchetto Chromium Snap, se Firefox non è stato installato come pacchetto Snap.

Mozilla ha inoltre aggiornato l’impostazione Restrittiva della Protezione antitracciamento avanzata, aumentando l’elenco dei parametri che vengono eliminati dall’URL per evitare il tracciamento cross-site.

Infine, Firefox 112 per desktop migliora la qualità video con le GPU Intel. Su Android è stata aggiunta la gesture pull-to-refresh per ricaricare la pagina. Solo fix invece su iOS, oltre all’abbandono di iOS 13.