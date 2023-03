Firefox: un anno di supporto in più per Windows 7 e 8.1

A novembre dello scorso anno gli sviluppatori di Firefox stavano valutando se interrompere il supporto per gli ormati datati Windows 7 e Windows 8.1 nel primo trimestre del 2023 oppure se continuare ad aggiornare il browser sino ad agosto dello stesso anno. A distanza di qualche mese, si è giunti a una conclusione, totalmente differente dalle ipotesi fatte in principio: ci sarà un anno di supporto in più.

Firefox: supporto garantito fino al 2024

Stando infatti a quanto comunicato mediante un nuovo post su Bugzilla, Mozilla non intende interrompere il supporto del suo browser per i meno recenti sistemi operativi di casa Microsoft in tempi brevi come inizialmente messo in conto.

Mike Kaply, un dipendente di Firefox, ha infatti rivelato che la versione 115 ESR del browser che verrà rilasciata il 4 luglio 2023 continuerà a supportare Windows 7 e 8.1. Inoltre, Firefox riceverà aggiornamenti di sicurezza e bug fix almeno fino al terzo trimestre del 2024. Viene altresì comunicato che il team di sviluppo deve ancora determinare una data specifica per smettere di supportare Firefox sui sistemi operativi Windows considerati obsoleti.

La scelta è legata al fatto che Firefox conta ancora molti utenti che utilizzano il browser su Windows 7, per cui continuare a rendere compatibile il browser con i loro computer per un po’ di tempo in più rappresenta un buon compromesso.

Da tenere presente che diversamente da Mozilla, Google e Microsoft hanno già terminato il supporto di Chrome ed Edge su Windows 7 e Windows 8.1, il che ha a sua volta coinvolto le soluzioni che si affidano a Chromium, come nel caso di Valve che proprio nelle scorse ore ha annunciato che Steam smetterà di supportare i suddetti sistemi operativi a gennaio 2024.