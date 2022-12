Microsoft Edge: fine supporto per Windows 7, 8 e 8.1

Quando è stato lanciato Edge basato su Chromium, Microsoft ha spiazzato tutti offrendo il supporto anche per i suoi sistemi operativi più datati, ovvero Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Adesso, però, la suddetta compatibilità è destinata a scomparire. Il colosso di Redmond sta infatti preparando il suo browser a dire addio agli OS rilasciati prima del 2015.

Microsoft Edge non supporterà più Windows 7, 8 e 8.1 dal 2022

L’ultima versione di Microsoft Edge nel canale Dev, la relasae 110, è infatti compatibile solo con Windows 10 e Windows 11. Le versioni stabili del navigatore, è però bene tenerlo presente, sono ancora perfettamente funzionanti con Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, gli sviluppatori smetteranno di offrire aggiornamenti per le edizioni ormai obsolete del sistema operativo di casa Microsoft a partire dal prossimo anno, ovvero dopo che l’azienda avrà interrotto il programma Extended Security Updates per Windows 7.

Al riguardo, ricordiamo che un percorso analogo è già stato intrapreso da Chrome, mentre per quel che concerne Firefox non è ancora stano definito quando esattamente verrà interrotto il supporto per i sistemi precedenti a Windows 10, ma con ogni probabilità potrebbero esserci ancora diversi mesi di tempo, in quanto Mozilla sta considerando di arrivare addirittura ad agosto del 2023.

Fine supporto a parte, la versione 110 di Edge introduce pure diversi miglioramenti relativi alla stabilità, come la risoluzione dei crash durante l’aggiunta o la modifica dei preferiti, e alcune nuove funzioni, come la forzatura della modalità scura sul contenuto della barra laterale che non supporta quest’ultima, la possibilità di creare e condividere link delle aree di lavoro nel browser

