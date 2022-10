Chrome su Windows 7 e 8.1: la data dello stop

La versione 110, il cui arrivo è al momento previsto per il 7 febbraio 2023, sarà l’ultima di Chrome rilasciata per Windows 7 e Windows 8.1. Gli utenti ancora fermi a questi sistemi operativi sono dunque invitati a effettuare un upgrade, passando a quelli più recenti (Windows 10 o Windows 11). In caso contrario, tra pochi mesi non riceveranno più gli aggiornamenti del browser.

Windows 7 e Windows 8.1: l’addio di Chrome

Secondo le statistiche condivise da StatCounter, attualmente il 10,63% dei PC nel mondo esegue ancora W7, mentre il 2,68% è fermo a W8.1. Continua a dominare W10 con il 71,88%, mentre il nuovo W11 cresce progressivamente e ora occupa il 13,61% della quota. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto di Google.

Ciao a tutti, con il rilascio di Chrome 100 (provvisoriamente pianificato per il 7 febbraio 2023), termineremo ufficialmente il supporto per Windows 7 e Windows 8.1. Dovrete assicurarvi che il vostro dispositivo esegua Windows 10 o una versione successiva per continuare a ricevere le versioni future di Chrome. Questo si allinea alla fine del supporto per Windows 7 ESU e Window 8.1 Extended, fissata per il 10 gennaio 2023.

Sarà ancora possibile lanciare le vecchie release del browser, ma inevitabilmente risulteranno esposte alle problematiche inerenti la sicurezza, in conseguenza alla mancata ricezione delle patch che intervengono su bug e vulnerabilità. Si perderà inoltre l’opportunità di accedere alle funzionalità inedite.

Le vecchie versioni di Chrome continueranno a funzionare, ma non saranno rilasciati altri aggiornamenti per gli utenti su questi sistemi operativi. Se attualmente ti trovi su Windows 7 o Windows 8.1, ti incoraggiamo a passare a una versione di Windows supportata prima di quella data, così da poter continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti per la sicurezza e le nuove funzionalità di Chrome.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.